KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Cassava Sciences: Insiderkäufe durch den CEO summieren sich auf 534.743 USD
BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse
Aktienentwicklung

Südzucker Aktie News: Südzucker steigt am Dienstagmittag

23.09.25 12:05 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker steigt am Dienstagmittag

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 9,39 EUR zu.

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 9,39 EUR. Bei 9,46 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.454 Südzucker-Aktien.

Bei 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,31 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 0,85 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,07 EUR angegeben.

Südzucker gewährte am 10.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2026 0,074 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

