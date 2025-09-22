Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 9,46 EUR.

Das Papier von Südzucker konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 9,46 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,47 EUR zu. Bei 9,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 74.402 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Bei 9,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 1,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,07 EUR.

Am 10.07.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Südzucker-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,074 EUR fest.

