Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagvormittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Südzucker. Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Das Papier von Südzucker konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 9,38 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 9,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.690 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Südzucker-Aktie somit 22,13 Prozent niedriger. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 0,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,07 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 10.07.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 08.10.2026.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,074 EUR je Aktie aus.
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie
SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
