Südzucker Aktie News: Südzucker verliert am Montagmittag

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 9,53 EUR.

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 9,53 EUR. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 9,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,56 EUR. Bisher wurden heute 64.781 Südzucker-Aktien gehandelt.

Bei 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2025 (9,53 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,07 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Südzucker veröffentlichte am 10.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,60 Prozent zurück. Hier wurden 2,15 Mrd. EUR gegenüber 2,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,074 EUR je Aktie aus.

