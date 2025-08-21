DAX24.324 +0,1%ESt505.481 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1596 -0,1%Öl67,53 -0,2%Gold3.330 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!

AKTIE IM FOKUS: Ausblickssenkung belastet Südzucker - Unterstützung bei 10 Euro

22.08.25 11:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,03 EUR 0,08 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
17.129,6 PKT 111,5 PKT 0,66%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Senkung des Jahresausblicks durch Südzucker haben die Aktionäre des Lebensmittelkonzerns am Freitag schlecht weggesteckt. Nach einem überraschenden Anstieg direkt zum Handelsstart drehten der Aktienkurs des Zuckerkonzerns schon in den Anfangsminuten ins Minus. Zuletzt büßten sie als Schlusslicht im SDax gut zwei Prozent an Wert ein. Knapp unter 10 Euro erreichten sie am Morgen ihr niedrigstes Niveau seit gut zwei Wochen. Damit setzte sich der jüngste Abwärtstrend fort.

Wer­bung

In der ersten Kursbewegung waren die Aktien am Morgen an ihre 50-Tage-Linie herangelaufen, doch mit der Kehrtwende trübte sich das Chartbild wieder ein, indem die 21-Tage-Linie wieder unterschritten wurde. Diese bildet einen beliebten Indikator für den kurzfristigen Trend ab. Der Kurs blieb aber knapp über einer wichtigen Chartunterstützung, die im Bereich von etwa 10 Euro seit Jahren immer wieder hält. Sollte diese mit dem Fall unter 9,75 Euro brechen, wäre das ein Tief seit 2009.

Südzucker hatte am Vorabend nach Börsenschluss wegen niedriger Preise für Zucker und Ethanol seine Umsatz- und Ergebnisziele für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr gesenkt. Das Unternehmen verwies dabei auf den EU-Zuckermarkt, an dem die Preissteigerungen unter den ursprünglichen Erwartungen blieben. Gleichzeitig spüre die Tochter CropEnergies anhaltend niedrige Ethanolpreise.

Analysten reagierten schnell auf die Neuigkeiten: Michael Kuhn von Deutsche Bank Research senkte das Kursziel für die neutral bewerteten Aktien auf 11 Euro. Leon Mühlenbruch von MWB Research sah seine bisher vorsichtige Haltung bestätigt. Er nahm nun den jüngsten Kursrückgang jedoch zum Anlass, um seine bisherige Verkaufsempfehlung mit der Hochstufung auf "Hold" aufzugeben.

Wer­bung

Lag der Südzucker-Kurs bis Anfang Juli in diesem Jahr noch solide im Plus, weisen die Aktien mittlerweile in der Jahresbilanz einen Abschlag von 3,6 Prozent auf. Wesentlicher Grund war vor etwa sechs Wochen eine Warnung vor einem operativen Gewinneinbruch im zweiten Geschäftsquartal, der sich jetzt auf die Ziele auswirkt. Damals war die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zunächst noch bestätigt worden./tih/ag/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
09:16Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:16Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
26.06.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen