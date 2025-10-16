DAX24.214 +0,1%Est505.626 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Südzucker im Fokus
Blick auf Südzucker-Kurs

Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittag nordwärts

16.10.25 12:04 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Südzucker zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 9,94 EUR.

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 9,94 EUR zu. Bei 9,95 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,77 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.793 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 7,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.10.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Südzucker-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.01.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,005 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

