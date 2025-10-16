DAX24.129 -0,2%Est505.605 ±0,0%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,34 -0,2%Gold4.234 +0,6%
Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagvormittag in Grün

16.10.25 09:22 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 9,75 EUR.

Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,90 EUR 0,15 EUR 1,54%
Die Südzucker-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 9,75 EUR. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 9,77 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 899 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2025 auf bis zu 12,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 23,55 Prozent zulegen. Am 09.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 5,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,180 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,07 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2,05 Mrd. EUR, gegenüber 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,48 Prozent präsentiert.

Am 13.01.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 14.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Verlust in Höhe von -0,005 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

