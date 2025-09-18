Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 9,71 EUR abwärts.

Um 09:00 Uhr fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 9,71 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 9,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 711 Südzucker-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,06 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2025 auf bis zu 9,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,98 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,07 EUR an.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Südzucker-Bilanz für Q2 2026 wird am 09.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 08.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,074 EUR je Aktie belaufen.

