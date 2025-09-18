DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.187 +0,1%Nas22.554 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,73 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Aktienentwicklung

Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

19.09.25 16:10 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 9,65 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,66 EUR -0,11 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Südzucker befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 9,65 EUR ab. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 9,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.069 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 24,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 9,61 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,41 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,07 EUR.

Am 10.07.2025 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 2,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 08.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2026 0,074 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

