Krypto-Anlage unter der Lupe

Internet Computer: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

27.09.25 11:03 Uhr
Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Internet Computer gewesen.

Am 26.10.2021 war Internet Computer 46,84 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,135 ICP im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8,996 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 26.09.2025 auf 4,214 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 91,00 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,073 USD und wurde am 25.09.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net

