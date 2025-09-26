DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.320 -0,4%Euro1,1704 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
VeChain: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

27.09.25 11:03 Uhr
Das wäre der Fehlbetrag einer frühen VeChain-Investition gewesen.

Vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in VET vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 32.843,15 VeChain. Die Investition hätte nun einen Wert von 731,18 USD, da VeChain am 26.09.2025 0,022263 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,88 Prozent eingebüßt.

Bei 0,019283 USD erreichte VET am 22.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 03.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net

