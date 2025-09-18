Südzucker Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Südzucker

Notierung im Blick

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 9,67 EUR.

Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,6 Prozent auf 9,67 EUR ab. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 9,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 12.156 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Am 17.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,07 EUR.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 08.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 0,074 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

