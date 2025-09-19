Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,60 EUR.

Das Papier von Südzucker befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 9,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 9,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,56 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 28.652 Aktien.

Am 25.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 25,48 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2025 Kursverluste bis auf 9,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 0,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,07 EUR.

Am 10.07.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 09.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,074 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen