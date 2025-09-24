Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 9,46 EUR.

Die Südzucker-Aktie notierte um 15:40 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 9,46 EUR. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 9,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,46 EUR. Bisher wurden heute 51.904 Südzucker-Aktien gehandelt.

Bei 12,04 EUR markierte der Titel am 25.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,34 Prozent. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,53 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,07 EUR an.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 09.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Südzucker dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,074 EUR je Südzucker-Aktie.

