Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag nahe Vortagesschluss

29.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Südzucker zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Südzucker-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 9,41 EUR.

Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,40 EUR 0,03 EUR 0,32%
Im XETRA-Handel kam die Südzucker-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 9,41 EUR. Die Südzucker-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,43 EUR aus. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 9,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,43 EUR. Zuletzt wechselten 4.464 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 27,95 Prozent wieder erreichen. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,07 EUR an.

Südzucker veröffentlichte am 10.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2,55 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 08.10.2026 dürfte Südzucker die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,074 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

