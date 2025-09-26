DAX23.746 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,27 -2,1%Gold3.828 +1,7%
DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag tiefer

29.09.25 16:11 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 9,37 EUR.

Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,40 EUR 0,03 EUR 0,32%
Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:47 Uhr 0,5 Prozent auf 9,37 EUR. Bei 9,37 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.832 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,31 EUR fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Analysten bewerten die Südzucker-Aktie im Durchschnitt mit 10,07 EUR.

Am 10.07.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 08.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,074 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

