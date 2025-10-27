DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.575 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
So entwickelt sich Südzucker

Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

27.10.25 16:08 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 9,92 EUR abwärts.

Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,1 Prozent auf 9,92 EUR ab. In der Spitze büßte die Südzucker-Aktie bis auf 9,83 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.743 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 17,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,22 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,20 EUR für die Südzucker-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,25 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Südzucker-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.01.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
