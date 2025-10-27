Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Südzucker zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 9,93 EUR zeigte sich die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie um 09:00 Uhr im XETRA-Handel bei 9,93 EUR. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,93 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Südzucker-Aktie bis auf 9,93 EUR. Mit einem Wert von 9,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 844 Südzucker-Aktien.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2025 (9,22 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,200 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,25 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 13.01.2026 dürfte Südzucker Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 14.01.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie stehen.

