DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.026 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.041 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktienentwicklung

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer macht am Mittwochabend Boden gut

08.10.25 20:24 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer macht am Mittwochabend Boden gut

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 57,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
50,00 EUR 2,96 EUR 6,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Super Micro Computer legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 57,75 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 58,07 USD. Bei 55,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.246.896 Super Micro Computer-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 12,97 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 70,13 Prozent sinken.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 5,76 Mrd. USD gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,52 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Super Micro Computer Inc

DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen