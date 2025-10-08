Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer macht am Mittwochabend Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 57,75 USD.

Das Papier von Super Micro Computer legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 57,75 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 58,07 USD. Bei 55,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.246.896 Super Micro Computer-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 12,97 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 70,13 Prozent sinken.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 5,76 Mrd. USD gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,52 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse