Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 45,65 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 45,65 USD. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,16 USD an. Bei 45,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 3.933.885 Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 31,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 62,21 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.08.2025 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 5,76 Mrd. USD gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,52 USD fest.

