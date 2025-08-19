DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,50 -2,7%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl65,97 -0,7%Gold3.315 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung
Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktbericht

Börse New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels leichter

19.08.25 22:33 Uhr
Börse New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels leichter | finanzen.net

Der S&P 500 zeigte sich am zweiten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
142,90 EUR -7,90 EUR -5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Best Buy Co. Inc.
61,11 EUR 0,25 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
259,00 EUR -12,85 EUR -4,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD -0,00 USD -76,92%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
21,67 EUR 1,37 EUR 6,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
J.B. Hunt Transportation Services Inc.
121,05 EUR -0,40 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,10 EUR -4,96 EUR -3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
200,00 EUR -13,00 EUR -6,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
135,20 EUR -13,40 EUR -9,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Prologis Inc.
94,49 EUR 4,27 EUR 4,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
37,38 EUR -2,43 EUR -6,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Under Armour Inc.
4,42 EUR -0,07 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wynn Resorts Ltd.
96,30 EUR 3,66 EUR 3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.411,4 PKT -37,8 PKT -0,59%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 gab im NYSE-Handel schlussendlich um 0,59 Prozent auf 6.411,37 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 50,163 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,035 Prozent auf 6.446,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6.449,15 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.400,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.456,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.296,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, wurde der S&P 500 mit 5.963,60 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.08.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.608,25 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,25 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.481,34 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Intel (+ 6,97 Prozent auf 25,31 USD), Prologis (+ 5,05 Prozent auf 110,76 USD), Wynn Resorts (+ 4,33 Prozent auf 112,83 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 3,30 Prozent auf 147,23 USD) und Best Buy (+ 3,20 Prozent auf 74,10 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Palantir (-9,35 Prozent auf 157,75 USD), Coinbase (-5,82 Prozent auf 302,07 USD), Oracle (-5,80 Prozent auf 234,62 USD), Super Micro Computer (-5,71 Prozent auf 43,24 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5,44 Prozent auf 166,55 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 46.949.304 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,771 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 1.200,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen