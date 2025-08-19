Börse New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels leichter
Der S&P 500 zeigte sich am zweiten Tag der Woche mit negativen Notierungen.
Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 gab im NYSE-Handel schlussendlich um 0,59 Prozent auf 6.411,37 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 50,163 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,035 Prozent auf 6.446,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6.449,15 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.400,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.456,48 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.296,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, wurde der S&P 500 mit 5.963,60 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.08.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.608,25 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,25 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.481,34 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Intel (+ 6,97 Prozent auf 25,31 USD), Prologis (+ 5,05 Prozent auf 110,76 USD), Wynn Resorts (+ 4,33 Prozent auf 112,83 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 3,30 Prozent auf 147,23 USD) und Best Buy (+ 3,20 Prozent auf 74,10 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Palantir (-9,35 Prozent auf 157,75 USD), Coinbase (-5,82 Prozent auf 302,07 USD), Oracle (-5,80 Prozent auf 234,62 USD), Super Micro Computer (-5,71 Prozent auf 43,24 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5,44 Prozent auf 166,55 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 46.949.304 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,771 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 1.200,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
