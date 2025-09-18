Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 45,83 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 45,83 USD. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,76 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 46,06 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 986.422 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei 66,35 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 44,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 62,36 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 USD, nach 0,55 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 5,76 Mrd. USD gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2028 auf 3,41 USD je Aktie.

