S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren verdient

Profitables Super Micro Computer-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Super Micro Computer-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Super Micro Computer-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Super Micro Computer-Papier an diesem Tag bei 2,68 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 372,717 Super Micro Computer-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2025 16.682,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.568,28 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich zuletzt auf 26,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net