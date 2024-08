Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 606,60 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 606,60 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 601,78 USD. Mit einem Wert von 611,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 137.279 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.229,00 USD. Mit einem Zuwachs von 102,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 227,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 62,58 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,005 USD aus.

Am 06.08.2024 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 142,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 34,33 USD je Super Micro Computer-Aktie.

