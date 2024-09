Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 465,00 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 465,00 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 456,63 USD. Bei 465,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 211.520 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 62,16 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 227,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,18 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,005 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 06.08.2024. Das EPS lag bei 6,01 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 142,95 Prozent auf 5,31 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 29.10.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 33,43 USD je Aktie aus.

