Suryalata Spinning Mills: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Suryalata Spinning Mills äußerte sich am 09.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,69 INR gegenüber 4,73 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Suryalata Spinning Mills im vergangenen Quartal 1,26 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suryalata Spinning Mills 1,18 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net