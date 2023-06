Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Symrise 101,10 EUR

Um 15:51 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 100,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 101,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 100,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.411 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,05 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 14,25 Prozent zulegen. Bei 91,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,12 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,73 EUR an.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,16 EUR im Jahr 2023 aus.

