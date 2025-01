Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 102,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 102,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 102,20 EUR. Bei 102,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.049 Symrise-Aktien.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Bei einem Wert von 91,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Mit Abgaben von 10,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,24 EUR je Symrise-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,55 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,32 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

