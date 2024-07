Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 114,65 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 114,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 115,35 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,70 EUR nach. Bei 114,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.937 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 116,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,79 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,36 EUR aus.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Symrise die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

