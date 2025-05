Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 104,30 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 104,30 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 104,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,85 EUR. Bisher wurden heute 36.588 Symrise-Aktien gehandelt.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 17,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,31 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 113,11 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,85 EUR je Symrise-Aktie.

