Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 98,72 EUR.

Mit einem Wert von 98,72 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 99,18 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 98,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 99,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.071 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 7,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,24 EUR je Symrise-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,05 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,32 EUR im Jahr 2024 aus.

