Symrise Aktie News: Symrise macht am Mittag Boden gut

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 120,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 120,30 EUR zu. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 120,50 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,65 EUR. Zuletzt wechselten 21.529 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,90 EUR. 0,50 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 27,36 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,28 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

XETRA-Handel DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag leichter