Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 101,55 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 101,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 100,85 EUR. Bei 104,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.688 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,09 Prozent. Bei einem Wert von 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,11 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,84 EUR je Aktie belaufen.

