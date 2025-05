Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Symrise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 103,70 EUR.

Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 103,70 EUR. Bei 104,80 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,65 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 104,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.884 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 17,04 Prozent niedriger. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,30 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 113,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

