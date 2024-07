Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 114,35 EUR.

Mit einem Kurs von 114,35 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 114,35 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 113,95 EUR aus. Bei 114,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.000 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 116,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 30,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 116,10 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Am 31.07.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Aktie aus.

