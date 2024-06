Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 112,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 112,85 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 112,95 EUR aus. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 112,85 EUR ab. Bei 112,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 3.799 Symrise-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 113,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 22,57 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,82 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,24 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie höher: Neuer Symrise-Chef will Profitabiltät vorantreiben

XETRA-Handel DAX verliert zum Handelsende

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück