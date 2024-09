Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag stärker

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 120,55 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 120,55 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 120,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,85 EUR. Zuletzt wechselten 5.093 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2024 markierte das Papier bei 122,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 1,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

