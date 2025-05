Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag seitwärts

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 100,80 EUR.

Bei der Symrise-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 100,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 100,90 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 100,30 EUR ein. Bei 100,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.192 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 19,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 88,56 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 12,14 Prozent sinken.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,11 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,84 EUR fest.

