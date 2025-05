Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 102,55 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 102,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 102,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 81.977 Symrise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 17,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 15,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

