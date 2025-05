Symrise Aktie News: Symrise am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 102,25 EUR nach oben.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 102,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 102,30 EUR. Bei 101,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 49.980 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei 88,56 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,39 Prozent.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 113,11 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

