Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 101,80 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 101,80 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 102,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.433 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 14,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 113,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 30.07.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

