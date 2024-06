Symrise Aktie News: Symrise kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 111,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 111,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 111,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 111,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,85 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 2.260 Aktien.

Bei 113,15 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 27,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 113,82 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie höher: Neuer Symrise-Chef will Profitabiltät vorantreiben

XETRA-Handel DAX verliert zum Handelsende

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück