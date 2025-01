Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 97,32 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 97,32 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 97,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 96,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 89.139 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 28,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,84 EUR. Dieser Wert wurde am 29.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,63 Prozent.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 118,45 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX mit Kursplus