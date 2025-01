Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 99,46 EUR ab.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 99,46 EUR nach. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 98,74 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,32 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.130 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 125,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,66 Prozent.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,28 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,34 EUR je Aktie.

