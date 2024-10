Symrise Aktie News: Symrise schiebt sich am Vormittag vor

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 118,70 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 118,70 EUR zu. Bei 118,75 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 118,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.823 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,31 Prozent. Bei 88,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 25,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 120,50 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

