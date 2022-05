Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kursplus

Um 23.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 102,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 103,90 EUR. Bei 103,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 87.071 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 22,73 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2022 auf bis zu 94,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 118,75 EUR.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.090,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 950,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,30 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

