Symrise Aktie News: Symrise macht am Vormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 99,22 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 99,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 98,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.772 Symrise-Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 25,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.02.2024 Kursverluste bis auf 91,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,44 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 27.03.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie mit leichtem Plus: Warburg Research mit Kaufempfehlung für Symrise

Symrise-Analyse: Warburg Research hebt Symrise-Aktie auf Buy an

Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung