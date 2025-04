Symrise Aktie News: Symrise verbilligt sich am Montagnachmittag

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 96,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 96,86 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 96,84 EUR. Bei 97,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.398 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,56 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 8,57 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren eingefahren

Symrise-Aktie legt zu: Citigroup spricht Kaufempfehlung aus