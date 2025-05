Symrise Aktie News: Symrise reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 105,80 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 105,80 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 105,90 EUR. Bei 105,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.019 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,15 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,56 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 19,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

