Kone greift nach Aufzugsparte von thyssenkrupp

€uro am Sonntag

"würden sich hervorragend ergänzen. Wir sind stark, wo sie schwach sind - und umgekehrt", sagte Vorstandschef Henrik Ehrnrooth der "Börsen-Zeitung". Kone sei stärker in Asien, thyssenkrupp dagegen in den USA und Südamerika. In der Kombination wären beide schneller und könnten die digitalen Herausforderungen besser angehen. Außerdem seien die kartellrechtlichen Überschneidungen "überschaubar". Bei dem rund 15 Milliarden Euro schweren Deal werden die Finnen von Bank of America Merrill Lynch beraten.hatte an­gekündigt, die lukrative Aufzugsparte an die Börse zu bringen oder zu verkaufen. Ihr Wert wird auf zwölf bis 17 Milliarden Euro geschätzt. Die thyssenkrupp-Aktie hat seit Bekanntwerden der Kone-­Avancen deutlich zugelegt. Die Finnen haben die Sparte, die bis vor Kurzem bei thyssenkrupp noch zum Tafelsilber gehörte, schon länger im Visier. Kone hatte sich bislang mit Kommentaren zu einer Übernahme zurückgehalten._________________________________